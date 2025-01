DARK CHAPEL zeigt ein hohles Lächeln

Am 28. Februar 2025 erscheint via MNRK Heavy das Debüt-Album "Spirit In The Glass" von DARK CHAPEL. Mit 'Hollow Smile' gibt es ein weiteres Video.



Dario Lorina erklärt:

"In 'Hollow Smile' brodelt unter seiner luftigen Melodie in den Strophen ein thrashiger, mit dem Handflächen gedämpfter Rhythmus. Der Höhepunkt ist ein mitsingbarer Refrain, der durch einen treibenden Beat beschleunigt wird."



Hollow Smile







https://www.youtube.com/watch?v=kZGIi8oLbss

Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dark chapel spirit in the glass hollow smile dario lorina