FIVE FINGER DEATH PUNCH: Gemeinsame Sache mit DMX

Die Jungs von FIVE FINGER DEATH PUNCH kollaborieren mit Hip-Hop-Legende DMX für ihre neue Single 'This Is The Way (Feat. DMX)'.

Die dazugehörige Deluxe-Version des "Afterlife"-Albums erscheint heute digital über Better Noise Music.

Die Deluxe-Version enthält die 12 Original-Tracks, die mit dem langjährigen Produzenten der Band Kevin Churko (Ozzy Osbourne, Disturbed) aufgenommen wurden, sowie vier Bonustracks, darunter drei Akustikversionen der Songs "The End", "Judgement Day" und "Thanks For Asking" sowie die brandneue Single 'This Is The Way'.