FIREWIND spricht im Schlaf mit dir

Am 01. März 2024 erschien über AFM Records das neue FIREWIND-ALbum "Stand United". Heute hat das Video 'Talking in Your Sleep' Premiere.



Talking in Your Sleep







https://www.youtube.com/watch?v=8zA16-AD01k

Quelle: AFM Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: firewind stand united talking in your sleep