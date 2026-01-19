FIREFLASH RECORDS: Neustart und erste Band-Signings

FIREFLASH RECORDS, ursprünglich 2022 von Markus Wosgien gegründet, startet nun offiziell als unabhängiges Label neu. Das erste Kapitel des Labels umfasste bereits das letzte Studioalbum der deutschen Thrash Metal Legende HOLY MOSES, das Debütalbum der britischen Senkrechtstarter TAILGUNNER, das Reunion-Album der schwedischen Thrasher MEZZROW und neue Veröffentlichungen von unter anderem der US-Kult-Metal-Band RUTHLESS.



2024 wurde FIREFLASH RECORDS sowie die ATOMIC FIRE FRECORDS GmbH, bei denen Markus Wosgien einer der Geschäftsführer war, ein Teil der REIGNING PHOENIX MUSIC GmbH. Doch nach zwei Jahren trennen sich die Wege und sorgten für den Entschluss, FIREFLASH RECORDS neu zu starten.



FIREFLASH RECORDS wird seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit HOLY MOSES fortsetzen und es wurde ein neuer Vertrag mit RUTHLESS unterzeichnet, deren kommendes Studioalbum "Curse Of The Beast" im Juli erscheinen wird, noch vor ihrem Auftritt beim "Headbanger's Open Air" Festival in Deutschland.



Heute ist FIREFLASH RECORDS stolz, seine ersten Neuzugänge bekannt zu geben, angeführt von der schwedischen Heavy-Metal-Institution WOLF. Ein weiterer wichtiger Neuzugang ist die wiedervereinigte Berliner Melancholic/Thrash Metal-Kultband DEPRESSIVE AGE. Der Backkatalog der Band wird bald erstmals digital verfügbar sein und nach und nach auch physisch neu aufgelegt werden, während der Fokus ganz auf dem für Januar 2027 geplanten Reunion-Album liegt.



Aus dunkleren Gefilden stammt die niederländische Folk-/Black-Metal-Band VANAHEIM, mit ROCK JUSTICE stößt ein neuer Name zum Roster hinzu. Dahinter stehen mit Sängerin Maggy Luyten (AYREON, BEAUTIFUL SIN, THE PRIZEe, ex-NIGHTMARE) und Gitarrist Bas Maas (DORO, AFTER FOREVER) zwei fantastische Musikerinnen/Musiker. Auch das nächste Album von MASTER MASSIVE wird im Sommer 2026 bei FIREFLASH RECORDS erscheinen



Neben FIREFLASH RECORDS gründet Markus Wosgien zusammen mit seiner langjährigen Kollegin und guten Freundin Barbara Francone UNITED FORCES, eine neue europäische und globale Rock- und Metal-PR-Agentur.



Markus Wosgien fasst zusamen:

"Trotz der angespannten Marktsituation freue ich mich auf alles, was kommen mag und glaube an diesen wichtigen Schritt in Richtung vollständiger Unabhängigkeit. Mit den richtigen Bands an meiner Seite, hochwertigen Alben und den richtigen Partnern an Bord ist alles möglich. Diese ersten Schritte bestärken mich in meinen Zielen und meinem Glauben an die Heavy-Metal-Community. Gute Bands und Alben setzen sich am Ende immer durch und mit FIREFLASH RECORDS bieten wir ihnen ein Label-Zuhause oder unterstützen andere Labels und einzelne Künstler mit unserer PR-Erfahrung bei United Forces. Weitere Signings und erste Veröffentlichungen werden in Kürze bekannt gegeben."



Wir von powermetal.de wünschen den neuen Teams einen guten Start und freuen uns auf weitere gute Zusammenarbeit.

Quelle: Fireflash Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: fireflash records united fores