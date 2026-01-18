EXISTANCE kündigt neues Album "Wildfire" an
18.01.2026 | 16:52
Die Heavy-Metal-Schmiede EXISTANCE, aus Frankreich, hat für den 20.02.2026 sein neues Album "Wildfire" angekündigt. Dem Song 'Riding Fast' wurde ein Video spendiert, welches auf YouTube zu finden ist.
"Wildfire" Trackliste:
01. Wildfire
02. Ocean's Cry
03. Riding Fast
04. Eternal Flame
05. See The Light
06. Against The World
07. Love Affair
08. Brighter Days
09. Angel Of Darkness
Existance - Riding Fast (Official Video) (2026)
https://www.youtube.com/watch?v=4D-8ONXcMcE
