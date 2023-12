FIDDLER'S GREEN: neues Album in den Startlöchern

Am 29. Dezember 2023 erscheint via Deaf Shepherd / Indigo das neiue Album "The Green Machine" von FIDDLER'S GREEN. Mit 'The Bog' und 'Shanghaied In Portsmouth' könnt ihr euch schon einmal darauf einstimmen.



"The Green Machine" Trackliste:



01 - Shanghaied In Portsmouth

02 - The Bog

03 - Good Old Irish Bar

04 - My Fairy Of The West

05 - I Don't Like Alcohol

06 - A Fleecy Cloud

07 - May The Road Rise Up To Meet You

08 - I Need A Volunteer

09 - Hangover

10 - Ready For The Ball

11 - Mursheen Durkin

12 - The Parting Glass



The Bog







https://www.youtube.com/watch?v=9sE4Uzruh8M



Shanghaied In Portsmouth, feat. MR HURLEY & DIE PULVERAFFEN







https://www.youtube.com/watch?v=KXS1t_VzctQ

Quelle: Another Dimension Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: fiddlers green the green machine the bog shanghaied in portsmouth