ARMORED SAINT in Europa

Endlich! John Bush und ARMORED SAINT sind im kommenden Jahr in Deutschland unterwegs - genauer gesagt hier:

27/07/24 DE - Brande-Hörnerkirchen Headbangers Open Air

28/07/24 DE - Rottenburg-Seebronn Rock of Ages Festival

30/07/24 DE - Berlin - Hole 44 / + support

31/07/24 PL - Goleniów - Rampa Kultura / + support

01/08/24 DE - Wacken - Wacken Open Air

04/08/24 RO - Rasnov - Rockstadt Extreme Fest

07/08/24 CZ - Josefov - Brutal Assault Festival

09/08/24 NL - Amsterdam - Melkweg / + support

10/08/24 DE - Essen - Turock / + support

11/08/24 BE - Kortrijk - Alcatraz Festival

13/08/24 UK - Nottingham - Rescue Rooms / + support

14/08/24 UK - Manchester - Rebellion / + support

16/08/24 UK - Wolverhampton - KK's Steelmill / + support

17/08/24 UK - London - The Dome / + support

18/08/24 UK - Milton Keynes - Craufurd Arms / + support