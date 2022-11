FEVER RAY hat Tour in 2023 auf dem Programm

Die Electro-Künstlerin aus Schweden hat für das nächste Jahr eine Tournee geplant. In folgenden Städten wird sie hierfür einen Stop einlegen:

23.03.2023 Oslo

24.03.2023 Kopenhagen

25.03.2023 Göteborg

27.03.2023 Riga

28.03.2023 Tallinn

30.03.2023 Warschau

01.04.2023 Amsterdam

03.04.2023 Brüssel

04.04.2023 Köln

06.04.2023 Luxemburg

07.04.2023 Den Haag

03.05.2023 New York

05.05.2023 Boston

07.05.2023 Chicago

10.05.2023 Oakland

Das Konzert in Köln wird im E-Werk stattfinden und 20 Uhr beginnen. Tickets sind bereits verfügbar.

Quelle: Facebook / Fever Ray