FEUERSCHWANZ im Fegefeuer?

Nicht wirklich, aber FEUERSCHWANZ hat ein neues Lyrik-Video zum Titeltrack ihres Albums "Fegefeuer" veröffentlicht. Nach "Memento Mori" (2021) hat die Band letzten Monat mit ihrem neuen Studioalbum zum zweiten Mal in Folge Platz 1 der Offiziellen Deutschen Albumcharts erreicht und hält sich seitdem in den Top 100 der Charts.



Schaut euch dieses sehenswerte Video an!



Fegefeuer





https://www.youtube.com/watch?v=5vQPWL4DX-c