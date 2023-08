U.D.O. geht auf Tour

Die deutschen Heavy Metaller U.D.O. (auch unter dem Namen DIRKSCHNEIDER auftretend) spielen derzeit die letzten Shows ihrer diesjährigen Sommerfestivalsaison, ehe am kommenden Freitag, den 25. August 2023, endlich ihr langerwartetes neues Studioalbum "Touchdown" via Atomic Fire Records auf den Markt kommen wird.



Hier die Deutschland-, Schweiz- und Tschechien-Termine der "Touchdown"-Tour 2024".



23.02.2024 DE Regensburg-Obertraubling - Eventhall Airport

24.02.2024 DE Berlin - Huxleys Neue Welt

25.02.2024 DE Magdeburg - Factory

28.02.2024 DE Hamburg - Markthalle

29.02.2024 DE Oberhausen - Turbinenhalle 2

01.03.2024 DE Markneukirchen - Musikhalle

02.03.2024 DE Leipzig - Hellraiser

03.03.2024 DE München - Backstage

06.03.2024 DE Mannheim - Capitol

07.03.2024 DE Stuttgart - Im Wizemann

08.03.2024 DE Memmingen - Kaminwerk

09.03.2024 DE Nürnberg - Löwensaal

10.03.2024 CH Pratteln - Konzertfabrik Z7

14.03.2024 DE Wilhelmshaven - Pumpwerk

16.03.2024 DE Marsberg - Metal Diver Festival

20.03.2024 CZ Prag - Roxy

22.03.2024 CZ Brünn - Sono Centrum

23.03.2024 CZ Ostrau - Garage Club



Weitere U.D.O.-/DIRKSCHNEIDER-Livetermine:



25.08.2023 DE Haddeby - Baltic Open Air

16.09.2023 DE Tuttlingen - Beast of Rocks @ Stadthalle

07.10.2023 DE Würzburg - Keep It True Rising III @ Posthalle*

22.10.2023 AT Linz - Wildstyle & Tattoo @ Tabakfabrik

29.10.2023 AT Salzburg - Wildstyle & Tattoo @ Messezentrum

10./11.05.2024 DE Braunschweig - Rock in Rautheim*

03. - 06.07.2024 DE Ballenstedt - Rockharz Open Air*



*als DIRKSCHNEIDER



Quelle: Atomic Fire Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: udo touchdown tour