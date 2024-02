FENRIZ goes Doom

Fenriz von DARKTHRONE scheint mit seiner Hauptband nicht ausgelastet zu sein und sucht wieder einmal ein weiteres musikalisches Betätigungsfeld. Daher hat er mit zwei weiteren Mitstreitern in Gestalt von Apollyon (AURA NOIR, LAMENTED SOULS) und Bestial Tormentor (INFERNÖ) eine Doom Metal-Band namens COFFIN STORM ins Leben gerufen. Das Debütalbum "Arcana Rising" erscheint am 29. März via Peaceville Records. Was euch musikalisch genau erwartet, könnt ihr anhand des Vorab-Tracks 'Over Frozen Moors' bereits erlauschen.

"Arcana Rising" Tracklist:

1. Over Frozen Moors [06:08]

2. Arcana Rising [06:47]

3. Open the Gallows [10:26]

4. Eighty-Five And Seven Miles [07:18]

5. Ceaseless Abandon [06:57]

6. Clockwork Cult [07:21]

https://www.youtube.com/watch?v=d5nvhMqJ9Ns

