FALLUJAH kündigt neues Album an

Die Deathcore-Truppe FALLUJAH, aus Californien, hat ihr neues Album "Xenotaph" angekündigt. Das sechste Studioalbum wir am 13.06.2025 via Nuclear Blast veröffentlicht.

Dazu gibt es bei Youtube die neue Single 'Kaleidoscopic Waves' als Vorgeschmack auf den neuen Langspieler.

"Xenotaph" Trackliste:

01-In Stars We Drown

02-Kaleidoscopic Waves

03-Labyrinth of Stone

04-The Crystalline Veil

05-Step Through The Portal and Breathe

06-A Parasitic Dream

07-The Obsidian Architect

08-Xenotaph

Kaleidoscopic Waves

https://www.youtube.com/watch?v=NuoPKpq38Vg