Erster Vorab-Song von BULLET

Bald acht Jahre sind nun auch schon bereits vergangen seit dem letzten Album "Dust To Gold" der schwedischen Heavy Metaller BULLET.

Am 9. Januar 2026 ist es wieder soweit, wenn die neue Platte "Kickstarter" via Steamhammer dann das Licht der Musikwelt erblickt.

Reinhören könnt Ihr nun aber schon mal in den Titeltrack.

Kickstarter

https://www.youtube.com/watch?v=VfxCHAp45Sw