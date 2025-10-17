BATTLE BEAST im Zwielicht-Kabarett

Zum Release ihres neuen Studioalbums "Steelbound", das am 17. Oktober 2025 via Nuclear Blast erschienen ist, gibt es von BATTLE BEAST mit 'Twilight Cabaret' ein weiteres Musik-Video.



Janne Björkroth, der Komponist des Songs und Produzent des Albums, sagt:

"Wir wollten nie auf Nummer sicher gehen. Mit 'Twilight Cabaret' wollten wir sowohl musikalisch als auch textlich tiefer gehen, mit vielschichtigen Texten und einer Mischung aus Latin-Einflüssen und Metal. Das Ergebnis ist eine theatralische Hymne mit einer finsteren Wendung, auf die wir wirklich stolz sind. Es fühlte sich immer wie ein Song an, der geschrieben werden musste".



