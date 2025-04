Erste Vorab-Single von AZURE EMOTE

Testimony Records kündigt das neue und insgesamt vierte Album der Industrial Deather AZURE EMOTE mit dem Titel "Cryptic Aura" an, das am 25. Juli 2025 auf CD, LP und in digitalen Formaten wird.

Das Album wurde von Ron Vento (AURORA BOREALIS) in den Nightsky Studios, Maryland/USA aufgenommen, von Noah Buchanan (NUNSLAUGHTER) in den Mercinary Studios, Ohio/USA gemischt und von Andy La Rocque (KING DIAMOND) in den Sonic Train Studios, Varberg/Schweden gemastert.

Ein Videoclip zur ersten Single 'Feast Of Leeches' gibt es bereits.

"Cryptic Aura" Trackliste:



01. Into Abysmal Oblivion

02. Insomnia Nervosa

03. Aeons Adrift

04. Bleed With The Moon

05. Defiance Infernus

06. Provoking The Obscene

07. Disease Of The Soul

08. Feast Of Leeches

09. Return To The Unknown

10. Writhing Lunacy

Feast Of Leeches

https://www.youtube.com/watch?v=DclbFzcX6z8