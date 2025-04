BEAST IN BLACK und Blizzard Entertainment: neue Single

BEAST IN BLACK und Blizzard Entertainments Diablo® schließen sich zusammen und veröffentlichen neuen Track 'Enter The Behelit' zum Berserk Crossover.



Der heutige Tag markiert das Zusammentreffen von drei kulturellen Titanen: Diablo®, das das Genre der Action-Rollenspiele definiert hat, der gefeierte Manga Berserk und die finnische Heavy-Metal-Band BEAST IN BLACK. Sie haben sich zusammengetan, um den Track 'Enter The Behelit' zu veröffentlichen.



Die limitierte Maxi-Single enthält den neuen Song 'Enter The Behelit' von BEAST IN BLACK, der von "Berserk" inspiriert und exklusiv für das Spiel produziert wurde, sowie remasterte Versionen der Fan-Favoriten 'Die By The Blade' vom Album "From Hell With Love" und 'The Fifth Angel' vom Debütalbum der Band, "Berserker".



Der Track erscheint auf Vinyl in limitierter Auflage und wird von Nuclear Blast digital vertrieben. Zweihundert Maxi-Singles wurden auf schwarz und rot marmoriertem Vinyl gedreht und zeigen Artworks aus "Diablo IV" und "Diablo Immortal", die alle Hand in Hand vom Diablo-Art-Team und den Inhabern der Berserk IP erstellt wurden. Die Vorderseite des Vinyls zeigt die Helden von "Diablo IV", während die Rückseite das Hauptmotiv von "Diablo Immortal" zeigt. Das Vinyl enthält außerdem eine Zootrop-Schlupfmatte für den Plattenteller, Bandaufkleber, Negativfotos hinter den Kulissen und Konzeptkunst vom Diablo IV-Entwicklerteam hinter der Berserk-Partnerschaft.



Anton Kabanen, Songwriter von BEAST IN BLACK kommentiert:

"Die Essenz, die aus der Gegenüberstellung von Licht und Dunkelheit, Engeln und Dämonen, Gut und Böse, dem Fleischlichen und dem Spirituellen in grenzenloser Fülle hervorquillt, ist der Schlüssel, der die Ästhetik und die Erzählungen von Diablo, Berserk und Beast In Black nahtlos miteinander verbindet."



Enter The Behelit







https://www.youtube.com/watch?v=nxFW6ggUqu0

