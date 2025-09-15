Erste Bands für BOOKWOOD-Festival 2026

Auch im kommenden Jahr darf sich der Südharz wieder auf ein Donnerwetter gefasst machen. Die Metal Foundation Südharz hat die ersten Bands für das BOOKWOOD Festival 2026 enthüllt. Damit steigt die Vorfreude auf ein weiteres Kapitel dieses noch jungen, aber bereits fest etablierten Festivals, das sich in kürzester Zeit als Treffpunkt für Metal-Fans aus nah und fern einen Namen gemacht hat.





Hier die aktuell bestätigten Acts:



OUR MIRAGE

LACRIMAS PROFUNDERE

MYRA

RESTRISIKO

ZERO DEGREE

RÜCKHALT

MANDRAGORA TITANIA





Tickets gibt es auf deinetickets.de



Wann und wo? 04.09 & 05.09.2026

99734 Buchholz Festplatz K1

Quelle: Metal Foundation Südharz Redakteur: Norman Wernicke Tags: bookwood festival