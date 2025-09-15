Erste Bands für BOOKWOOD-Festival 2026
Auch im kommenden Jahr darf sich der Südharz wieder auf ein Donnerwetter gefasst machen. Die Metal Foundation Südharz hat die ersten Bands für das BOOKWOOD Festival 2026 enthüllt. Damit steigt die Vorfreude auf ein weiteres Kapitel dieses noch jungen, aber bereits fest etablierten Festivals, das sich in kürzester Zeit als Treffpunkt für Metal-Fans aus nah und fern einen Namen gemacht hat.
Hier die aktuell bestätigten Acts:
OUR MIRAGE
LACRIMAS PROFUNDERE
MYRA
RESTRISIKO
ZERO DEGREE
RÜCKHALT
MANDRAGORA TITANIA
Tickets gibt es auf deinetickets.de
Wann und wo? 04.09 & 05.09.2026
99734 Buchholz Festplatz K1
- Metal Foundation Südharz
- Norman Wernicke
- bookwood festival
