BEYOND THE BLACK: gemeinsamer Song mit LORD OF THE LOST

Am 9. Januar 2026 erscheint via Nuclear Blast Records das neue Album "Break The Silence" von BEYOND THE BLACK. Gemeinsam mit LORD OF THE LOST hat die Band jetzt das Musik-Video 'The Art Of Being Alone' veröffentlicht.



Sängerin Jennifer Haben kommentiert:

" 'The Art Of Being Alone' ist für uns einer der emotionalsten Songs, da er aus persönlichen Kämpfen und stillen Reflexionen entstanden ist. Wir wollten, dass er gleichzeitig zerbrechlich und kraftvoll ist, und wir glauben, dass viele von euch zwischen den Zeilen ihre eigene Geschichte finden werden. Dass Chris Harms mit seiner einzigartig intensiven Stimme und Persönlichkeit zu uns gestoßen ist, war absolut perfekt und hat diesem Track eine Tiefe verliehen, die ihn noch besonderer macht."



Chris Harms fügte hinzu:

"Dieses Duett war längst überfällig! Seit mehr als 10 Jahren kreuzen sich die Wege von LORD OF THE LOST und BEYOND THE BLACK  wir mögen und schätzen uns gegenseitig, und es war irgendwie klar, dass Jennys und meine Stimmen großartig zusammenpassen würden. Jetzt haben wir es endlich geschafft und gemeinsam diesen kraftvollen, Gänsehaut erzeugenden Song geschaffen! Ich bin wirklich glücklich darüber!"



The Art Of Being Alone, feat. LORD OF THE LOST







https://www.youtube.com/watch?v=SicvAsWi3A8



Quelle: Nuclear Blast / Band Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: beyond the black break the silence the art of being alone fat lord of the lost