Epic Fest 2026: Weitere Neuzugänge

Die Veranstalter des Epic Fests haben für ihre kommende Ausgabe am 10. und 11. April 2026 drei neue Bands angekündigt.

Mit ANGUS MCSIX, SEVEN SPIRES und FURY gesellen sich zu der ohnehin schon sehr prominenten Runde noch weitere verheißungsvolle Gäste.

Das bisherige Line-Up lautet daher wie folgt:

SONATA ARCTICA (Special 30 years anniversary show)

ROY KHAN ("Black Halo" 20th anniversary - Exclusive First European Gig)

TWILIGHT FORCE

ANGUS MCSIX

SEVEN SPIRES

FURY

FIREWIND

MERCENARY ("The Hours That Remain" – special 20 years show)

DARK MOOR (First time ever in Scandinavia)

FAIRYLAND (Back on stage after 16 years)

VICTORIUS

HAGANE REBORN (First show ever in Europe)

DRAGONY

TRICK OR TREAT

LOST DRAWNING

IPOMONIA

Macht euch bereit, für ein Melodie- und Fantasy-Overkill vom Allerfeinsten!

Zwei-Tages-Tickets für Frühbucher sind jetzt hier erhältlich.