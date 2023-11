Ehemaliger DREAM THEATER Sänger Charlie Dominici gestorben

Mike Portnoy, Drummer von DREAM THEATER gab heute in den sozialen Medien bekannt, dass der ehemalige Sänger Charlie Dominici im Alter von 72 Jahren verstorben ist.

"Ich bin am Boden zerstört, die Nachrichten über den Tod des ehemaligen DREAM THEATER-Sängers Charlie Dominici zu teilen. Charlie war die Stimme von DT auf unserem Debütalbum "When Dream And Day Unite", welches 1988 aufgenommen wurde. Abgesehen davon, dass er ein großartiger Sänger war, war er auch ein unglaublich talentierter Songwriter und guter Musiker sowohl auf Gitarre als auch auf Keyboards."

DREAM THEATER ergänzt: "Charlie 's unerwarteter Tod ist ein enormer Verlust für alle in der DREAM THEATER-Familie, und wir möchten der Familie Dominici in dieser immens schwierigen Zeit unser tiefstes Mitgefühl aussprechen."

Dominici war DREAM THEATER 's zweiter Sänger, nachdem er Chris Collins ersetzt hatte, während die Band MAJESTY hieß. Später wurde er durch James LaBrie ersetzt. In jüngerer Zeit stand Dominici an der Spitze seiner eigenen gleichnamigen Progressive-Metal-Band, die drei Alben veröffentlicht hatte.