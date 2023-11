GEWINNSPIEL: BAD WOLVES

Freunde US-amerikanischer Alternative-Musik aufgepasst! Heute haben wir einen echten Leckerbissen für euch. Anfang des Monats erschien mit "Die About It" das neue, nunmehr vierte Album aus dem Hause BAD WOLVES, das zweite mit dem neuen Shouter Daniel Laskiewicz.

Und natürlich haben wir das gute Stück für euch rezensiert, was ihr hier nachlesen könnt. Doch bildet euch doch einfach selbst eine Meinung ob dieses neuen Albums.

Wir verlosen mit freundlicher Unterstützung von Head Of PR 2x eine Digipack-Ausgabe des neuen BAD WOLVES-Album "Die About It" für euch.

Überzeugen euch die leicht experimentiellen Sounds, wie gut gehen 'Bad Friend', 'Savior' oder 'NDA' ins Ohr und wie poppig ist 'It's You (2 Months)' wirklich geworden?

Fragen über Fragen, doch für deren Antwort müsst ihr erst eine bestimmte Frage unsererseits beantworten.

Alles, was ihr hierfür tun müsst, ist auf unserer Seite nach dem aktuellen Interview mit Doc Coyle zu stöbern und uns zu schreiben, mit welchen Bands BAD WOLVES nach der Albumveröffentlichung in Nordamerika touren werden. Das herauszufinden dürfte für euch doch ein Klacks sein ;)

Und mit etwas Glück schicken wir euch die Platte zu - wir wünschen viel Erfolg!

Schreibt uns auch gerne an marcel.rapp@powermetal.de. Das Gewinnspiel endet am 24. November 2023. Viel Glück!