EXODUS macht im März 2026 das Dutzend voll
Kommentieren
21.01.2026 | 16:26
Die Thrash-Veteranen haben am 20.03.2026 ihr 12.Studioalbum namens "Goliath" bei Napalm Records angekündigt. Die Plattform Youtube hat das Video zur Auskopplung '3111' abgelehnt, was Saitenmann Gary Holt zu einem Kommentar veranlasste. Der nunmehr auch gelöscht wurde.
Hier kann man sich das erste musikalische Lebenszeichen trotzdem anhören.
- Quelle:
- Napalm Records
- Redakteur:
- Mathias Freiesleben
- Tags:
- exodus neues album thrash märz 2026 gary holt powermetalde
0 Kommentare