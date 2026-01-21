LEAVES' EYES singt das Lied der Dunkelheit

Am 6. März 2026 erscheint über Reigning Phoenix Music die EP "Song Of Darkness". Das Video zum Titeltrack gibt einen ersten Vorgeschmack auf den kommenden Kreativzyklus.



Alexander Krull kommentiert:

"Unser 'Song Of Darkness' entführt euch in eine Welt dunkler Träume und innerer Konflikte, in der mystische Geister aus uralten Zeiten euer Schicksal lenken. Eine tragische Liebesgeschichte, aber ohne Happy End."



Elina Siirala ist überzeugt:

" 'Song Of Darkness' ist wie ein Spiel der Kontraste... es verbindet das Mysteriöse und Dunkle mit dem Hellen und Engelhaften. Mitten in einer düsteren Geschichte gibt es ein Gefühl der Hoffnung! Die gegensätzlichen Elemente schaffen erneut die perfekte Leinwand und Dramatik für einen Leaves' Eyes Song!"



"Song Of Darkness"-EP Trackliste:



1. Song Of Darkness

2. Hall Of The Brave

3. Until The Last Day

4. Roots Eternal



Song Of Darkness







https://www.youtube.com/watch?v=KFiVewn7B7U



Um "Song Of Darkness" auch live gebührend mit euch zu feiern, startet die Band gemeinsam mit CATALYST CRIME auf EP-Release-Tour in Europa und UK, weitere Live Termine für 2026 sollen bald bekannt gegeben werden.



05.03.2026 (NL) Dordrecht, Bibelot

06.03.2026 (NL) Zaandam, Podium De Flux

07.03.2026 (DE) Übach-Palenberg, Rockfabrik

08.03.2026 (DE) Karlsruhe, Die Stadtmitte

12.03.2026 (BE) Kortrijk, DVG Club

13.03.2026 (NL) Enschede, Metropool

14.03.2026 (UK) Great Yarmouth, HRH Spring Break 3

15.03.2026 (UK) London, The Underworld



