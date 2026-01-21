DIAMOND CONSTRUCT veröffentlicht neue Single
21.01.2026 | 14:50
DIAMOND CONSTRUCT legt mit 'Discarded' einen neuen Song vor. Der moderne Metalcore-Track erscheint samt offiziellem Musikvideo in Zusammenarbeit mit Pale Chord und Greyscale Records (AUS).
Diamond Construct - Discarded (Official Music Video)
https://www.youtube.com/watch?v=u_RWzQuZwhA
