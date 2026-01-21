KATEs ACID hat kürzlich den Titelsong ihres kommenden Studioalbums "Hellbender", begleitet von einem neu erschienenen Lyric-Video. Für Schnitt und Bearbeitung des Clips zeichnete Christos Stergianidis verantwortlich.

Das Album "Hellbender" erscheint am 20. März über High Roller Records und kann bereits vorbestellt werden.

Die Wurzeln der Band reichen bis ins Jahr 1980 zurück, als die Vorgängerformation ACID im belgischen Brügge gegründet wurde, zunächst unter dem Namen PRECIOUS PAGE. In den 1980er-Jahren veröffentlichte die Gruppe drei Alben, "Acid", "Maniac" und "Engine Beast", bevor sie sich Mitte des Jahrzehnts auflöste.

2019 entschied sich Sängerin Kate de Lombaert, die Band unter dem Namen KATEs ACID neu zu beleben. In neuer Besetzung folgten vielbeachtete Live-Auftritte, unter anderem 2021 beim Keep It True Rising sowie 2023 beim Keep It True, wo auch ein Live-Album mitgeschnitten wurde. Dieses erschien ein Jahr später unter dem Titel "Blowing Your Ears Off".

Mit "Hellbender" legt KATEs ACID nun ihr erstes Studioalbum vor. Die aktuelle Besetzung besteht aus Kate de Lombaert, Gitarrist Geert Annys, Schlagzeuger Ash sowie Bassist Camilo "Thunder Screamer" Ortega. Die Aufnahmen fanden in Belgien und Kolumbien statt, der Mix entstand in Berlin im Studio von Jacky Lehmann. Für das Mastering war Patrick W. Engel zuständig, während Marcio Aranha das Cover-Artwork gestaltete.

Hellbender

https://www.youtube.com/watch?v=PMT91r1bUvQ

"Hellbender" Album Tracklist:

1. Hellbender

2. Taking Back My Wings

3. The Lightning Conductor

4. Riding Out

5. Do Not Burn The Witch

6. Valkyrie

7. Buccaneers

8. Stormchaser

9. Air Raid