EVERGREY ... ominös ...

Am 20. Mai 2024 erscheint via Napalm Records mit "A Heartless Portrait (The Orphean Testament)" das neue Album von EVERGREY.



Mit 'Ominous' erscheint heute eine weitere Single.



Ominous







https://www.youtube.com/watch?v=4qrKa-D6rzM

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: evergrey a heartless portrait the orphean testament ominous