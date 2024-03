COLDBORN: Neues Album für Mai angekündigt

Das in Flandern beheimatete Black-Metal-Projekt COLDBORN meldet sich mit einem neuen Album zurück. Norgaath und Menthor werden ihr neues Werk am 10.05.2024 via Final Sacrifice Records veröffentlichen. Der Nachfolger, des 20216 erschienenen Debütalbums "Lingering Voidwards", trägt den Namen "The Unwritten Pages Of Death".



Einen kleinen Teaser zum Album gibt es bereits.



Die Tracklist liest sich so:

1. Foreboding

2. Silenced is The Choir of Euphoria

3. Cold Void Rife

4. The Antechamber of Eternal Sleep

5. Harps of Death Chiming Reverberant

6. Cornucopia Hungers for More

7. Life’s Aureole No Longer Gleaming

8. A Spectral Dance of Midnight Sorrow



