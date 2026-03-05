EVERGREY: Video zum Titeltrack

Am 5. Juni 2026 erscheint via Napalm Records das neue Studioalbum "Architects Of A New Weave" von EVERGREY. Jetzt gibt es den Titeltrack samt animiertem Video.



Tom S. Englund über 'Architects Of The New Weave':

" 'Architects Of The New Weave ist die mitreißende erste Single unseres 15. Studioalbums  oder der zweite wuchtige Schlag, wenn man 'OXYGEN!' als eigenständiges Kraftpaket betrachtet. Ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage: Das ist ein direkter, energiegeladener, kompromissloser Metal-Song.



Alles begann mit Rikard Zanders Killer-Keyboard-Riff, das wir zu einem kompakten, aber massiven Headbanger ausgebaut haben. Als ich die Keyboard-Linie für den Refrain schrieb, hatte ich 'Rainbow In The Dark' im Hinterkopf  eine epische Inspiration, die dem Song diesen zeitlosen, mitreißenden Charakter verleiht. Es gibt zwei Gitarrensoli, die sich im klassischen Old-School-Stil abwechseln  melodisch und eingängig. Wir können es kaum erwarten, den Song live zu spielen! Bei Musikvideos bin ich manchmal zwiegespalten: Ich liebe sie als Kunstform, aber oft lenken die Bilder von der Musik selbst ab.



Wir haben uns für eine mutigen Schritt entschieden: eine atemberaubende, immersive Reise in Mattias Noréns monumentales Album-Artwork. Jedes noch so kleine, komplexe Detail erwacht auf dem Bildschirm zum Leben, während der Song als perfekt düsterer Soundtrack darüber hinwegrollt. Es ist hypnotisch  die Kunst bekommt Raum zu atmen und zieht dich immer tiefer in unsere Welt. Wir hätten jeden Song des Albums als erste Single wählen können, doch dieser ist der ideale, explosive Auftakt für unsere neue Ära der schönen Dunkelheit. Ich war selten so begeistert. Dreh die Lautstärke auf, schließ dich uns an  und lass uns gemeinsam etwas Unaufhaltsames erschaffen."



Architects Of The New Weave







https://www.youtube.com/watch?v=MTOheIo5IjM

OXYGEN!

https://www.youtube.com/watch?v=eyhEQ76rHyU