ETERNAL CHAMPION + SUMERLANDS: Tourdaten

ETERNAL CHAMPION kommt nach Mitteleuropa, und zwar gemeinsam mit SUMERLANDS!

Natürlich läuft jedem traditionalistischen Metalfan da das Wasser im Mund zusammen.

Hier findet ihr die Tourdaten:

29.02. Eindhoven, Dynamo (Niederlande)

03.03. Berlin, Cassiopeia

04.03. München, Backstage

05.03. Aarau, Kiff (Schweiz)

06.03. Essen, Turock

Am 01.-02.03. treten beide zudem in Hamburg auf, aber jeweils einzeln - im Rahmen des "Hell Over Hammaburg"-Festivals.

Zum Abschluss geht es noch zum "Up The Hammers"-Festival nach Athen.