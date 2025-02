EPICA und AMARANTHE: Tourankündigung für 2026

Anfang 2026 werden sich EPICA und AMARANTHE gemeinsam auf ihre europäische "Arcane Dimensions Tour" begeben. Mit rotierenden Co-Headline-Slots wird die Tour sie in 26 Städte in 13 Ländern führen. Begleitet werden sie dabei von einem ganz besonderen Gast: CHARLOTTE WESSELS' THE OBSESSION.



EPICA + AMARANTHE – "Arcane Dimensions Tour" 2026

Special Guest: Charlotte Wessels "The Obsession"



16.01.26 - (DE) Köln - Palladium

17.01.26 - (DE) München - Zenith

18.01.26 - (BE) Brüsses - Forest National

20.01.26 - (UK) Bristol - Bristol Beacon

21.01.26 - (UK) Glasgow - Barrowlands

23.01.26 - (UK) Manchester - O2 Apollo

24.01.26 - (UK) London - Eventim Apollo

25.01.26 - (FR) Paris - Le Zenith

27.01.26 - (CH) Zürich - Halle 662

28.01.26 - (IT) Milan - Alcatraz

30.01.26 - (ES) Barcelona - Razzmatazz 1

31.01.26 - (ES) Madrid - Sala La Riviera

01.02.26 - (PT) Lisbon - Coliseu dos Recreios

03.02.26 - (FR) Toulouse - Bikini Toulouse

04.02.26 - (FR) Lyon - Radiant-Bellevue

06.02.26 - (DE) Ludwigsburg - MHP Arena

07.02.26 - (NL) Amsterdam - Ziggo Dome

06.03.26 - (DE) Hamburg - Inselpark Arena

07.03.26 - (DE) Leipzig - Haus Auensee

08.03.26 - (DE) Berlin - Columbiahalle

10.03.26 - (DK) Copenhagen - Poolen

11.03.26 - (SE) Stockholm - Fallan

13.03.26 - (FI) Oulu - Tapahtumakeskus Tullisali

14.03.26 - (FI) Helsinki - Black Box

15.03.26 - (EE) Tallinn - Helitehas

22.03.26 - (DE) Frankfurt am Main - Jahrhunderthalle

