Grooves, Thrash und KREATOR!

KREATOR! Eigentlich eine Band mit einem ziemlich eigenständigen Sound, an den sich in den vergangenen Jahren nie wirklich jemand herangewagt hat. Auch die Jungs von MISFIRE (nicht zu verwechseln mit den gleichnamigen Skate-Punkern) dürften nicht mit der Maxime ins Rennen gegangen sein, den Sound von Mille und Co. zu adaptieren, allerdings ergibt es sich dann doch ganz zufällig, dass die letzten Platten der Altenessener Legende schnell ins Gedächtnis kommen, wenn die Thrash-Brigade aus Chicago den Motor anwirft. Und völlig egal, welche Motivation am Ende dahinterstecken mag: "Product Of The Environment" dürfte wirklich all diejenigen sofort begeistern, die "Violent Revolution" und Co. zu ihren jüngeren Thrash-Favourites hinzurechnen!

Das zweite MISFIRE-Album ist aber auch sonst eine eher eigenwillige Angelegenheit, weil die Band nur selten wirklich in höchste Temporegionen vorstößt und lieber den Midtempo-Groove aufbietet, um die Matte gepflegt kreisen zu lassen. SACRED REICH und OVERKILL sind weitere Combos, die sofort in Reichweite geraten, aber auch so mancher Hardcore-Act dürfte seine Freude an "Product Of The Environment" haben, weil der Gitarrensound gelegentlich in eine Kerbe schlägt, in der sich einige Crossover-Acts aus den späten 80ern verirrt haben - und das wohlgemerkt mit Erfolg.

Und genau diesen Erfolg wünscht man MISFIRE mit dem Release der neuen Platte ebenfalls, weil alle zwölf Songs entschlossen auf den Punkt kommen, ein gewisses Aggressionslevel durchweg zum Standard erklärt wird und Riffing, Vocals und vor allem Rhythmusarbeit hier perfekt aufeinander abgestimmt sind. 'Born To Die', 'We Went To Hell' und 'Living The Dream' sind schon jetzt echte Moshpit-Perlen, das gemeine 'Left For Dead' eine echte Belastungsprobe für die Nackenmuskulatur, und der Titelsong mit seinen rasanten Leads das Sahnehäubchen auf einer richtig fetten Old-School-Performance, die sich zum Ende hin dann doch ein Stückchen von den KREATOR-Parallelen löst. Wie man es jedoch dreht und wendet, welche Einflüsse man zu Rate zieht, und wie eigenständig MISFIRE tatsächlich zu Werke geht, das alles spielt keine Rolle. "Product Of The Environment" ist die ultimative Vollbedienung groovigen Thrash Metals, und nur das zählt!