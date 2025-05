Nervig verzerrtes Death-Metal-Experiment.

Wenn man keine technisch einwandfreien Growls beherrscht und sich stattdessen mit Hilfsmitteln aus der Konserve bedienen muss, stellt sich natürlich die Frage, ob die Verortung im klassischen Death-Metal-Segment überhaupt sinnvoll sein kann. Zwar gab es in einine Sub-Sparten der Todesblei-Szene immer mal wieder verzerrtes Gegurgel und verfremdete Vocals, aber wenn man sich dieser Schützenhilfe ausschließlich bedienen muss, kann das schon ganz schön nervig klingen. So in etwa wie auf der aktuellen EP von ENCELADO. Das italienische Duo hat sich erst jüngst zusammengefunden, um düstere, extreme Sounds zu erschaffen, hat aber eben noch kein komplettes Bandgefüge finden können, um hier etwas mehr in die Tiefe zu gehen.

Also kommt in den vier Stücken von "Pillars Of Creation" so manches aus dem Studio-PC, und das macht sich beim Gesamtresultat flächendeckend bemerkbar, leider jedoch in keiner Weise positiv. Das Schlagzeug klingt zum Beispiel nicht ganz steril, aber eben auch nicht organisch, so dass die Freuden hier nur von kurzer Dauer sind, die Gitarren sind extrem tief gestimmt, was dem allgemeinen Beitrag auch nicht sonderlich zuträglich ist, weil der Bass infolge dessen völlig untergeht, und der Gesang, ja, der ist einfach nur furchtbar, wohlwissend, dass die hier gebotenen Experimente kein Novum sind. Aber das macht das verzerrte Gurgeln von Frontmann Simone eben auch nicht besser.

Abseits der entmutigenden klanglichen Aufbereitung ist aber auch das Songwriting alles andere als spektakulär und beschreibt den aktuellen Findungsprozess der Italiener sehr konkret. Überall wird mal reingestochert, alles wird probiert, aber eine klare Linie gibt es nicht, außer eben die finstere Backgroundbeschallung, die in diesem Fall aber auch nicht den entscheidenden Akzent zu setzen vermag.



Meine Empfehlung an ENCELADO wäre, noch einmal in sich zu gehen, vor allem eine echte Band zu formen und erst dann wieder an neues Material heranzugehen. "Pillars Of Creation" ist eine denkbar schlechte Bewerbung und musikalisch leider auch schwer zu ertragen.