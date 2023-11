ENSLAVED macht im nächsten Frühjahr Europa unsicher

ENSLAVED freut sich, für das Frühjahr 2024 eine Headliner-Tour ankündigen zu können. Als Support haben sich SVALBARD und WAYFARER eingefunden. In Deutschland kann man sie an drei Terminen sehen.



ENSLAVED - UK + EUROPEAN TOUR 2024, mit SVALBARD und WAYFARER:



06/03 - UK London, Islington Assembly Hall

07/03 - UK Leeds, Brudenell Social Club

08/03 - UK Manchester, Club Academy

09/03 - UK Glasgow, Slay

10/03 - IE Dublin, Opium

12/03 - NL Helmond, Cacaofabriek

13/03 - FR Paris, La Machine

14/03 - CH Genf, PTR/l'Usine

15/03 - FR Montpellier, Victoire 2

16/03 - IT Mailand, Legend

18/03 - CZ Prag, Futurum

19/03 - AT Wien, Szene

21/03 - DE Köln, Club Volta

22/03 - DE Leipzig, Taubchenthal

23/03 - DE Berlin, Hole44

24/03 - PL Warschau, Proxima

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: enslaved svalbard wayfarer tour 2024