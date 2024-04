ELVELLON und das ewige Streben

Am 17. Mai 2024 erscheint über Napalm Records mit "Ascending In Synergy" das zweite Album der Symphonic Metal-Band ELVELLON. Mit 'My Forever Endeavour' gibt es das nächste Lyrik-Video.



My Forever Endeavour







https://www.youtube.com/watch?v=8w_MNMyWHrs

