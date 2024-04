Dickey Betts verstorben

Im Alter von 80 Jahren ist am gestrigen 18. April der schwer erkrankte Gitarrist, Sänger und Songschreiber Dickey Betts gestorben. Bekannt war er vor allem als Mitglied der ALLMAN BROTHERS BAND, bei der er von der Gründung bis zum Jahr 2000 spielte. Dort gehörte er mit Duane Allman zu den Pionieren der Spielweise in Doppel-Leadgitarren. Dickey Betts war neben Gregg Allman der produktivste Komponist der Gruppe. So schrieb er Hits wie 'Ramblin´ Man', 'Jessica' und 'Blue Sky', aber auch ambitionierte Werke wie 'In Memory Of Elizabeth Reed', 'Les Brers in A Minor' und 'High Falls'.



Während der zwischenzeitlichen Auflösung der ALLMAN BROTHERS BAND und nach seiner Mitgliedschaft dort war er mit BETTS, HALL, LEAVELL AND TRUCKS, mit GREAT SOUTHERN und solo aktiv.









