ELLENDE neue Single & Video 'Wahrheit Teil II' veröffentlicht
ELLENDE schlägt das nächste Kapitel der eigenen Diskografie auf und präsentiert mit 'Wahrheit Teil II' die Single samt Video aus dem kommenden sechsten Studioalbum "Zerfall", das am 02.01.2026 über AOP Records erscheinen wird.
Zu 'Wahrheit Teil II' sagt L.G.:
"'Wahrheit Teil II ist ein Stück über die erschreckenden und mächtigen Kräfte des Universums und die Illusion, dass wir sie kontrollieren könnten. Gleichzeitig ist es eine Geschichte von Rebellion, Willenskraft und Freundschaft. Ich habe das komplette Video über neun Monate hinweg alleine erschaffen und animiert. Danke, dass ihr mich begleitet. Viel Freude damit."
"Zerfall" Trackliste:
01. Nur
02. Wahrheit Teil I
03. Wahrheit Teil II
04. Zerfall
05. Übertritt
06. Ode ans Licht
07. Zeitenwende Teil I (feat. Firtan)
08. Zeitenwende Teil II (feat. Norikum)
09. Reise
10. Secunda (Cover)
11. Verborgenes inneres Leiden
Ellende - Wahrheit Teil II (Official Music Video)
https://www.youtube.com/watch?v=gGSgRXSXmNU
