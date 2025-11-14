MONOSPHERE veröffentlicht Single 'Nadir'
Kommentieren
MONOSPHERE meldet sich mit einer echten Überraschung zurück: Die neue Single 'Nadir' ist ab sofort draußen und zwar als spontaner Release. Unterstützt wird die Band dabei von Jei Doublerice, dem Frontmann der italienischen Post-Deathcore-Formation DESPITE EXILE, die MONOSPHERE im Dezember auf ihrer Deutschlandtour begleiten wird.
Parallel zur Single arbeitet MONOSPHERE mit Hochdruck am dritten Studioalbum, das im Dezember offiziell angekündigt werden soll. Interessant: Die Band hat sämtliche Labelangebote bewusst ausgeschlagen und setzt weiterhin komplett auf Unabhängigkeit.
Monosphere - Nadir (feat. Jei Doublerice of Despite Exile) (Official Visualizer)
https://www.youtube.com/watch?v=33oJ0nZYNGM
- Quelle:
- MONOSPHERE
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- monosphere nadir
0 Kommentare