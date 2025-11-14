MY DOMINION mit neuem Album "Extinction" in den Startlöchern
Das Melodic-Death-Metal-Gespann MY DOMINION, aus Essen, hat für den 28.11.2025 sein zweites Studioalbum "Extinction" angekündigt. Als Appetizer präsentiert die Band den Titelsong 'Extinction' bereits auf YouTube.
"Extinction" Trackliste:
01. Extinction
02. Riot!
03. Bastards
04. Digging The Grave
05. Desolation
06. Destroy The Old World Order
07. Absence Of Light
08. Killing Spree: Rampage
09. It Follows
10. Butchered
https://www.youtube.com/watch?v=PCauSvZeOeM
