EKTOMORF mit neuer Scheibe

Über AFM Records erscheint am 08. Dezember mit "Vivid Black" das neue Album der Jungs von EKTOMORF.

Gerade habe ich sie auf dem Reload-Festival gesehen, da kredenzen uns die Herren schon eine neue Platte, deren Artwork sowie Trackliste wir euch nicht vorenthalten möchten:

01. I’m Your Last Hope (The Rope Around Your Neck)

02. Die

03. Never Be the Same Again

04. I Don’t Belong to You

05. Fade Away

06. You and Me

07. Vivid Black

08. The Best of Me

09. You Belong There

10. REM