EDGE OF PARADISE mit neuer Single

Am 7. März 2025 erscheint via Napalm Records das neue Album "Prophecy" von EDGE OF PARADISE. Mit der neuen Single 'Give It To Me (Mind Assassin)' startet die Band einen Tag vor dem Release noch einmal durch.



Monet sagt über 'Give It To Me (Mind Assassin)':

"Dieser energiegeladene, explosive Track verkörpert den ultimativen Showdown zwischen dem menschlichen Geist und der künstlichen Intelligenz. Ein intensiver Kampf um die Seele, in dem der Kampf gegen die digitale Manipulation zu einer Suche nach wahrer Verbundenheit und Selbstentdeckung inmitten des Chaos einer zunehmend kontrollierten Existenz wird. Wir bewegen uns auf eine Welt zu, in der wir mit künstlicher Intelligenz verschmelzen, die Realität neu definieren und möglicherweise ein grenzenloses Potenzial für uns selbst freisetzen könnten - aber was wäre der Preis, den wir dafür zahlen müssten?"



Give It To Me (Mind Assassin)







https://www.youtube.com/watch?v=AEaAkErJPeU

