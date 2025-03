VOLBEAT kündigt neues Album an

Die Dänen VOLBEAT – Michael Poulsen (Gesang, Gitarre), Jon Larsen (Schlagzeug) und Kaspar Boye Larsen (Bass) – kündigen ihr neuntes Studioalbum "God Of Angels Trust" an. Das Album erscheint am 6. Juni 2205 via Vertigo/Universal.



Als ersten Vorgeschmack gibt es heute die brandneue Single 'By A Monster's Hand' zu hören und zu sehen.



"God Of Angels Trust" Trackliste:



Devils Are Awake

By A Monster's Hand

Acid Rain

Demonic Depression

In The Barn Of The Goat Giving Birth To Satan's Spawn In A Dying World Of Doom

Time Will Heal

Better Be Fueled Than Tamed

At The End Of The Sirens

Lonely Fields

Enlighten The Disorder (By A Monster's Hand Part 2)



By A Monster's Hand







https://www.youtube.com/watch?v=UTUPgEse6_A

