EDGE OF PARADISE mit einer Prophezeiung

Am 7. März 2025 erscheint via Napalm Records das neue Album "Prophecy" von EDGE OF PARADISE. Als weitere Auskopplung gibt es heute das Musik-Video zu 'Prophecy Unbound'.



Monet sagt über 'Prophecy Unbound':

" 'Prophecy Unbound' führt durch eine filmische Klanglandschaft, um die eigene innere Wahrheit zu erforschen und die Komplexität der unendlichen Möglichkeiten des Lebens zu navigieren. Manchmal ist es schwierig, den Weg zur Wahrheit zu gehen. Es erfordert Vertrauen und Mut, das Vertraute hinter sich zu lassen, um eine tiefere, bedeutungsvollere Existenz zu finden. 'Prophecy Unbound' symbolisiert diese Befreiung von vorbestimmten Zukünften und die Akzeptanz der eigenen Rolle bei der Gestaltung des Schicksals, selbst in einer Welt voller Chaos und Ungewissheit. Es ist ein Aufruf, das Unbekannte zu umarmen und auf die Stärke zu vertrauen, die wir in uns tragen."



Prophecy Unbound







https://www.youtube.com/watch?v=oot4pfIkvL4



