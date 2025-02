DROWNING POOL: Erste eigene Europa-Headliner-Konzerte seit neun Jahren

Lange ist es her, dass DROWNING POOL eigene Headliner-Konzerte in Europa gespielt haben. Genauer gesagt, war dies vor neun Jahren zuletzt der Fall. Neben den Support-Shows für GODSMACK ist es nun endlich wieder soweit und die US-Amerikaner spielen eigene Gigs. Zwei von diesen finden auch in Deutschland statt:

08.08.2025 Augsburg, Kantine/Rockfabrik

10.08.2025 Karlsruhe, Substage

Hier noch die gemeinsamen Termine mit GODSMACK und P.O.D.:

29.03.2025 Wien

01.04.2025 Leipzig

02.04.2025 München

04.04.2025 Berlin

05.04.2025 Offenbach am Main

11.04.2025 Hamburg

12.04.2025 Oberhausen