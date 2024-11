EARTHLY FORM veröffentlicht zweites Album

Am 15.11.2024 kommt neuer Blackmetal aus Finnland. EARTHLY FORM veröffentlicht den Nachfolger vom Debut "The Sufferings of the Universe", welches erst 2024 erschienen ist.



"Crowned with Misery" wird ab morgen bei Bandcamp verfügbar sein.

