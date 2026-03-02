E-TROPOLIS Festival 2026: Letzte Ticketkontingente im Vorverkauf erhältlich
Am 28. März steigt in der Oberhausener Turbinenhalle wieder das E-Troplis- Festival. In den vergangenen Jahren vermeldeten die Macher eine ausverkaufte Veranstaltung.
Auch 2026 geht der Trend dahin und so sind seit vergangener Woche die letzten Ticketkontingente im Vorverkauf erhältlich. Wer noch keine Karten hat und gern dorthin möchte, der sollte mit dem Kartenkauf nicht mehr allzu lange warten.
Folgende Bands sind dabei:
PROJECT PITCHFORK
KITE
COMBICHRIST (Oldschool-Set)
FUNKER VOGGT
NEUROTICFISCH
WELLE:ERDBALL
FADERHEAD
NOISUF-X
FIX8:SED8
ULTRA SUNN
SYNTH ATTACK
Zweite Jugend
Neben dem Konzertprogramm ist eine offizielle Pre-Party am 27. März 2026 in der Turbinenhalle 2 geplant.
Die Karten sind im Amphi-Shop oder bei Eventim erhältlich.
