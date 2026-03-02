E-TROPOLIS Festival 2026: Letzte Ticketkontingente im Vorverkauf erhältlich

Am 28. März steigt in der Oberhausener Turbinenhalle wieder das E-Troplis- Festival. In den vergangenen Jahren vermeldeten die Macher eine ausverkaufte Veranstaltung.

Auch 2026 geht der Trend dahin und so sind seit vergangener Woche die letzten Ticketkontingente im Vorverkauf erhältlich. Wer noch keine Karten hat und gern dorthin möchte, der sollte mit dem Kartenkauf nicht mehr allzu lange warten.



Folgende Bands sind dabei:

PROJECT PITCHFORK

KITE

COMBICHRIST (Oldschool-Set)

FUNKER VOGGT

NEUROTICFISCH

WELLE:ERDBALL

FADERHEAD

NOISUF-X

FIX8:SED8

ULTRA SUNN

SYNTH ATTACK

Zweite Jugend



Neben dem Konzertprogramm ist eine offizielle Pre-Party am 27. März 2026 in der Turbinenhalle 2 geplant.



Die Karten sind im Amphi-Shop oder bei Eventim erhältlich.