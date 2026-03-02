THE HU: EU-Headline-Tournee im Herbst 2026

Die mongolische Rockband THE HU freut sich, eine Headliner-Tournee durch Großbritannien und Europa im September und Oktober 2026 mit SKÁLD als Special Guest anzukündigen. Darüber hinaus wird sie IRON MAIDEN im Rahmen der "Run For Your Lives"-Tournee am 11.07.2026 im Knebworth Park in UK als Support begleiten - an der Seite von THE DARKNESS, AIRBOURNE und THE ALMIGHTY.



THE HU kommentiet:

"Was geht ab, liebe Fans in Großbritannien und Europa? Es ist schon eine Weile her, seit wir euch besucht haben. Unsere neue Setlist steckt voller Hoffnung und Energie, und wie immer bei THE HU werden wir eine brandneue Show mit feuriger Attitüde präsentieren. Kommt zu unseren lang ersehnten Konzerten und lasst uns gemeinsam Spaß haben!"



Die Tourdaten:



29.09.26 (UK) - Glasgow, O2 Academy Glasgow

01.10.26 (UK) - Bristol, Prospect

02.10.26 (UK) - Bournemouth, O2 Academy Bournemouth

03.10.26 (UK) - Newcastle, O2 City Hall

06.10.26 (IE) - Dublin, 3 Olympia Theatre

08.10.26 (UK) - Birmingham, O2 Academy Birmingham

09.10.26 (UK) - London, O2 Academy Brixton

10.10.26 (UK) - Manchester, O2 Apollo

11.10.26 (UK) - Norwich, UEA

14.10.26 (BE) - Brüssel, Ancienne Belgique

15.10.26 (DE) - Hamburg, Sporthalle

17.10.26 (DE) - München, Tonhalle

18.10.26 (DE) - Berlin, Columbiahalle

19.10.26 (PL) - Warsaw, Stodola

20.10.26 (PL) - Warsaw, Stodola

22.10.26 (DE) - Köln, Palladium

23.10.26 (NL) - Utrecht, Tivoli Vredenburg

24.10.26 (NL) - Tilburg, O13

27.10.26 (FR) - Paris, LOlympia

28.10.26 (FR) - Lyon, Le Radiant

30.10.26 (CH) - Zürich, X-tra

1.10.26 (LU) - Esch-Sur-Alzette, Rockhal

01.11.26 (BE) - Brüssel, Ancienne Belgique



Der "Spotify Presale" beginnt am Donnerstag, den 5. März, um 10 Uhr. Der "General On Sale" beginnt am Freitag, den 6. März, um 10 Uhr. Tickets werden HIER erhältlich sein.



The Real You





https://www.youtube.com/watch?v=wQpG6NX3tnc