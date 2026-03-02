THE HU: EU-Headline-Tournee im Herbst 2026
Die mongolische Rockband THE HU freut sich, eine Headliner-Tournee durch Großbritannien und Europa im September und Oktober 2026 mit SKÁLD als Special Guest anzukündigen. Darüber hinaus wird sie IRON MAIDEN im Rahmen der "Run For Your Lives"-Tournee am 11.07.2026 im Knebworth Park in UK als Support begleiten - an der Seite von THE DARKNESS, AIRBOURNE und THE ALMIGHTY.
THE HU kommentiet:
"Was geht ab, liebe Fans in Großbritannien und Europa? Es ist schon eine Weile her, seit wir euch besucht haben. Unsere neue Setlist steckt voller Hoffnung und Energie, und wie immer bei THE HU werden wir eine brandneue Show mit feuriger Attitüde präsentieren. Kommt zu unseren lang ersehnten Konzerten und lasst uns gemeinsam Spaß haben!"
Die Tourdaten:
29.09.26 (UK) - Glasgow, O2 Academy Glasgow
01.10.26 (UK) - Bristol, Prospect
02.10.26 (UK) - Bournemouth, O2 Academy Bournemouth
03.10.26 (UK) - Newcastle, O2 City Hall
06.10.26 (IE) - Dublin, 3 Olympia Theatre
08.10.26 (UK) - Birmingham, O2 Academy Birmingham
09.10.26 (UK) - London, O2 Academy Brixton
10.10.26 (UK) - Manchester, O2 Apollo
11.10.26 (UK) - Norwich, UEA
14.10.26 (BE) - Brüssel, Ancienne Belgique
15.10.26 (DE) - Hamburg, Sporthalle
17.10.26 (DE) - München, Tonhalle
18.10.26 (DE) - Berlin, Columbiahalle
19.10.26 (PL) - Warsaw, Stodola
20.10.26 (PL) - Warsaw, Stodola
22.10.26 (DE) - Köln, Palladium
23.10.26 (NL) - Utrecht, Tivoli Vredenburg
24.10.26 (NL) - Tilburg, O13
27.10.26 (FR) - Paris, LOlympia
28.10.26 (FR) - Lyon, Le Radiant
30.10.26 (CH) - Zürich, X-tra
1.10.26 (LU) - Esch-Sur-Alzette, Rockhal
01.11.26 (BE) - Brüssel, Ancienne Belgique
Der "Spotify Presale" beginnt am Donnerstag, den 5. März, um 10 Uhr. Der "General On Sale" beginnt am Freitag, den 6. März, um 10 Uhr. Tickets werden HIER erhältlich sein.
The Real You
https://www.youtube.com/watch?v=wQpG6NX3tnc
