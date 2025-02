Die Rap Rock Zaubershow von THE BUTCHER SISTERS angekündigt

Dieses Jahr kamen die Jungs von THE BUTCHER SISTERS noch mit der Sonnenbrille aus dem Pool raus, 2026 kommen sie dann wohl mit der Bauchtasche aus dem Baggersee. So in etwa dürfte das Größenverhältnis der Locations aussehen, wenn man die von der gerade eben beendeten Tour mit der angekündigten Rap Rock Zaubershow für 2026 vergleicht.

In unserem Interview haben Alex und Stroppo ja bereits angekündigt, dass es ab jetzt steil bergauf geht, mit der aktuellen Tourankündigung halten die Jungs Wort. Nach ein paar Festivals im Sommer und dem Heimspiel im Herbst, kommen die Mannheimer Anfang 2026 auf ihre bis dato mit Abstand größte Tour bisher.

Hier findet ihr alle Termine:

23.01.2026 – Ludwigsburg, MHP-Arena

24.01.2026 – München, TonHalle

30.01.2026 – Berlin, Columbiahalle

31.01.2026 – Hannover, Swiss Life Hall

05.02.2026 – Fürth, Stadthalle Fürth

06.02.2026 – Leipzig, Haus Auensee

07.02.2026 – Hamburg, Inselpark Arena

27.02.2026 – Köln, Palladium

28.02.2026 – Offenbach, Stadthalle Offenbach

Tickets gibt es hier.