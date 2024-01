DYMYTRY weiß: Legenden sterben nie!

Am 26. Januar 2024 veröffentlichen die Herren DYMYTRY aus Tschechien via AFM Records ihr neues Album "5 Angry Men". Heute gibt es mit 'Legends Never Die' eine neue Auskopplung.



Ihre Release-Show am 26. Januar 2024 wird die Band im Frankfurter Nachtleben feiern, gemeinsam mit HIRAES. Es sind auch noch ein paar neue Tourdaten dazugekommen, hier noch einmal die neue Liste:



DYMYTRY - FIVE ANGRY MEN - TOUR 2024:



26.01.2024 - DE - Frankfurt - Nachtleben - Release-Show

01.03.2024 - DE - Essen - Don't Panic

02.03.2024 - DE - Dresden - Beatpol

08.03.2024 - CH - Pratten - Z7

09.03.2024 - DE - München - Backstage

15.03.2024 - DE - Leipzig - Hellraiser

16.03.2024 - DE - Berlin - Hole 44

22.03.2024 - DE - Saarbrücken - Garage

23.03.2024 - DE - Hamburg - Bahnhof Pauli



Legends Never Die







https://www.youtube.com/watch?v=yTWHm25Mpm8

Quelle: AFM Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dymytry five angry men legends never die