DROPKICK MURPHYS: Tour für 2025 angekündigt

Während die amerikanischen Folk-Punker von DROPKICK MURPHYS gerade auf Fetivaltour durch Europa sind, hat die Band jetzt für kommendes Jahr eine neue Tour angekündigt.



Auf ihrer Tour werden sie unter anderen Hits aus ihren vier aufeinanderfolgenden Alben "Turn Up That Dial", "11 Short Stories Of Pain & Glory", "Signed And Sealed In Blood" sowie "Going Out In Style" spielen.



Folgende Termine sind für Deutschland bestätigt:

24.01.2025 Mannheim - Maimarkthalle

26.01.2025 Zwickau - Stadthalle

31.01.2025 Braunschweig - Volkswagen Halle

02.02.2025 Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle

11.02.2025 München - Zenith

12.02.2025 München - Zenith

15.02.2025 Berlin - Max-Schmeling-Halle



Der reguläre Vorverkauf startet am 05.07.2024. Weiterhin gibt es eine O2-Presale, der am 03.07.2024 beginnt.

