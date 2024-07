SUNFALL: Debütalbum

Am 28.06.2024 erschien via Out Of Line Music/Believe/Rough Trade das Debütalbum "Les Morts Sont Nés Ici" der britischen Hardcore-Band SUNFALL.



Die Tracklist liest sich so:

1. Non Existence

2. Nothing

3. Reapers

4. Infinite Violent Potential

5. Downtown Death

6. Blood Moon

7. Pain Inc. (Part 1)

8. Pain Inc. (Part 2)

9. Broken Mirror

10. Lies

11. Down We Go

12. Les Morts Sont Nés Ici



Wer vorab ein Ohr riskieren möchte, kann das mit dem Song 'Blood Moon' tun.

